Negócio fechado. Éder Militão anunciado como reforço do Real Madrid

O FC Porto já anunciou em comunicado à CMVM a venda do defesa central brasileiro aos merengues por 50 milhões de euros.

Éder Militão será jogador do Real Madrid a partir de junho, com os espanhóis também já a fazerem o anúncio oficial.

Éder Militão é o primeiro reforço para o técnico Zinedine Zidane, com o FC Porto a encaixar mais uma verba milionária com a venda de um jogador que joga a defesa, tal como já aconteceu com Pepe, Danilo, Alex Sandro ou Ricardo Carvalho.

O defesa brasileiro assinou por seis épocas, até 2025.

A transferência de Éder Militão é a segunda maior de sempre do futebol português, depois de Hulk, quando os russos do Zenit pagaram 60 milhões de euros, pelo passe do avançado.