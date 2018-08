Nelson Évora integra equipa europeia na Taça Continental de atletismo

Nelson Évora é o nono português a integrar a equipa da Europa na Taça Continental de atletismo. Desde 1985, participaram nesta prova atletas como Fernanda Ribeiro, Carla Sacramento, Francis Obikwelu ou Naide Gomes.

Nelson Évora terá a companhia do espanhol Pablo Torrijos na equipa europeia, tendo pela frente o norte-americano Christian Taylor (segundo melhor do mundo este ano) e o cubano Christian Nápoles, pela equipa da América, e ainda o sul-africano Godfrey Mokoena e Hughes Zango, do Burundi, pela equipa de África. A equipa da Ásia e Oceânia só será divulgada após os Jogos Asiáticos, que estão a decorrer em Jacarta.

A Taça Continental de atletismo (antes, Taça do Mundo), coloca em competição as equipas representativas de África, América, Ásia e Oceânia (juntas) e Europa, com dois atletas por prova.

A equipa europeia baseia-se fundamentalmente nos atletas recentemente medalhados nos Campeonatos Europeus de Berlim (apenas o comprimento masculino e os 3.000 metros obstáculos femininos têm atletas que não venceram medalhas).

