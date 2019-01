Nélson Évora vê a naturalização de Pichardo como um "ataque pessoal" do Benfica

Nélson Évora revela estar indignado com a naturalização de Pedro Pablo Pichardo e acusa o Benfica de ter partido para este processo com o objetivo de "ataque pessoal" ao agora atleta do Sporting.

"Foi feito por questões clubísticas e com o objetivo de ataque pessoal quando não houve nenhuma má intenção da minha parte na mudança de um clube para o outro. Foi o próprio clube que foi negligente com a minha pessoa. Não sei porque é que deram a volta ao mundo para fazer esta borrada", afirma o atleta português em declarações ao Jornal do Sporting.

Nélson Évora, que trocou o Benfica pelo Sporting em 2016, confessa que não vê com bons olhos a naturalização de Pedro Pichardo, porém admite que "todos têm o direito a mudar de nacionalidade".

Para reforçar a sua posição, o campeão olímpico português no triplo salto em 2008 recorda os obstáculos que teve de ultrapassar para obter a nacionalidade portuguesa, lembrando que chegou a Portugal com seis anos e que só aos 18 a conseguiu: "Cheguei a Portugal com seis anos. O meu pai já tinha pedido o processo de naturalização dele bem antes de eu nascer. Com dez anos foi pedido o meu processo de naturalização e só com 18 anos é que consegui. Foram muitas madrugadas a ir para os registos pedir documentos, traduções. Foi um processo longo..."

O atleta leonino dá ainda exemplos de outros atletas que tiveram dificuldades no processo de naturalização: "O Sporting é conhecido por dar a nacionalidade à Naide Gomes, que quase nasceu em Portugal, e ao Francis Obikwelu, que desertou aqui no Campeonato do Mundo de juniores. Até serem portugueses passaram por um processo, perderam competições". Por isso, Évora assume que está "indignado" com a naturalização do antigo cidadão cubano.

Recorde-se que Pedro Pablo Pichardo adquiriu nacionalidade portuguesa em novembro de 2017, alguns meses depois de ter desertado de um estágio da seleção de Cuba. Pouco depois, foi anunciado como reforço para o atletismo do Benfica.

Leia a reportagem sobre Pedro Pablo Pichardo:

- Fugiu de Cuba e agora quer ser o melhor do mundo por Portugal