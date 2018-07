Nem a chuva parou Kolinda. Com abraços e sorrisos, assim se consola uma seleção

A presidente croata foi o centro das atenções na atribuição das medalhas aos vencedores do Campeonato do Mundo e segundos classificados.

Qual Marcelo Rebelo de Sousa, Kolinda Grabar-Kitarovic consolou os jogadores da seleção croata com abraços, mesmo debaixo de chuva torrencial.

Assumida adepta de futebol, a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Croácia acompanhou a par e passo o percurso da seleção nacional.

Para apoiar a equipa na Rússia, segundo a BBC, Kolinda pôs folgas, descontou os dias fora do trabalho do seu ordenado, viajou em classe económica e pagou os bilhetes do seu bolso.

Kolinda Grabar-Kitarovic, de 50 anos, pertence ao partido União Democrática Croata (HDZ) e foi eleita presidente em 2015, com 50,54% dos votos.

Esta foi a primeira vez a Croácia chegou à final do Campeonato do Mundo e também o governo croata demonstrou esta semana o seu apoio ao vestir as cores da seleção nacional na última reunião de gabinete.