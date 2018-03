O Trofense-Canelas (1-1) deste domingo continua a dar que falar. Se na primeira volta tudo decorreu com normalidade, na segunda volta o filme deu uma cambalhota. O clube da Trofa acusa o Canelas de intimidação durante o jogo e de o treinador, Quim Berto, ter sido agredido.

Quim Berto explica agressão ao jornalista Rui Lavaredas

"Tudo o que acontecia, o banco do Canelas voltava-se para o nosso e juntavam-se ali os dois", começa a contar à TSF Quim Berto. "E depois foi quando aconteceu a agressão, mas sinceramente não sei se alguém vai dar ouvidos a isto. As maiores instâncias do futebol, nomeadamente a federação, é que têm de tomar uma posição e perceber que todos nós temos famílias, que estamos só e simplesmente a fazer aquilo que mais gostamos, que é jogar futebol. E quando as coisas não acontecem dessa forma e dessa maneira, acontece o que aconteceu. É mau de mais para ser verdade..."

Ao Record, Fernando Madureira, atleta do Canelas e líder dos Super Dragões, desmente a versão do clube da Trofa: "É ridículo, tratou-se apenas de um jogo de futebol. Só eles é que viram isso, estavam lá polícia, delegados, adeptos e mais ninguém viu isso. São desculpas de mau perdedor perante os sócios, de alguém que contava ganhar aquele jogo. Ninguém viu isso. É certo que houve picardias mas foi um jogo normal".

Quim Berto pede que alguém intervenha para que não aconteçam tragédias em campo. "Isto não é de agora. Será que anda toda a gente a dormir? O que é preciso que aconteça dentro do campo, que alguém caia redondo e aconteça uma tragédia? Para depois pensarmos melhor o que se pode fazer e melhorar... Eu acho que está nas mãos das pessoas tomarem posições, porque nenhuma equipa pode entrar em campo com medo de jogar futebol. Nenhuma equipa."

"Ninguém deve ter medo de jogar", diz Quim Berto

Treinador do Trofense diz que é preciso "tê-los no sitio" para tomar decisões

E remata: "Eu acho que ninguém se pode intimidar por este tipo de situações. Devemos tê-los no sitio para assumir as nossas responsabilidades. Quando jogam duas equipas da mesma associação e vem um árbitro de Lisboa... Não devemos ter medo. Os homens que estão dentro do campo, nomeadamente o trio de arbitragem, tem de ter outro tipo de atitude e outro tipo de posição."