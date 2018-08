Neuer reage ao sorteio: "Temos contas a ajustar com o Benfica"

O sorteio da Liga dos Campeões ditou vários reencontros à equipa do Benfica e um deles traz à memória do guarda-redes do Bayern uma lembrança pouco positiva.

Em reação às equipas que calharam aos alemães na fase de grupos, Manuel Neuer recordou que há contas para ajustar em Lisboa.

"Calharam-nos três grandes nomes do futebol europeu. Os estádios na Grécia têm sempre uma atmosfera fantástica e temos contas a ajustar com o Benfica, no Estádio da Luz", disse no canal oficial do clube.

Apesar de não ter justificado a declarações, Neuer estará a referir-se ao jogo em que Benfica e Bayern empataram no Estádio da Luz 2-2, num jogo a contar para a Liga dos Campeões. Nessa altura os alemães acabaram por seguir em frente na competição devido a uma vitória por 1-0 em Munique, mas a memória do guarda-redes não apagou o momento menos bom.

Benfica, Bayern de Munique, Ajax e AEK de Atenas compõem o grupo E da fase de grupos da Liga dos Campeões 2018/2019.