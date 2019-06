Neymar fora da Copa América

O ponta-esquerda do 11 do Brasil sofreu uma lesão num ligamento do tornozelo © Ueslei Marcelino/Reuters

Neymar abandonou o jogo da seleção brasileira contra o Qatar, em Brasília, aos 17 minutos da partida, que terminou com um resultado de 2-0 para a equipa da casa. O jogador sofreu uma lesão num ligamento do tornozelo, o que levou a Confederação Brasileira de Futebol a confirmar que Neymar faltará à Copa América.

"O Neymar foi avaliado e submetido a exames que confirmaram uma rutura no tornozelo", esclareceu a CBF em comunicado. "Devido à gravidade da lesão, Neymar não recuperará a tempo de participar na Copa América, no Brasil", adiantou.

A CBF notificou também que se irá reunir-se esta quinta-feira para escolher um substituto para o jogador na equipa durante a competição, que se inicia a 14 de junho.

Esta lesão surge no seguimento de momentos menos felizes da carreira de Neymar, que foi destituído do título de capitão da seleção brasileira, no último mês, e acusado de violação, no último fim de semana.

Neymar, o jogador mais caro do mundo, sofreu várias lesões desde 2014, quando o seu joelho pressionou severamente as costas do colombiano Juan Camilo Zuniga e ficou incapacitado de jogar. Antes do Mundial de 2018, sofreu uma lesão do metatarso no pé direito, bem como uma contusão no mesmo pé em janeiro deste ano.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, presente durante o jogo do Brasil frente ao Qatar, foi fotografado com Neymar, enquanto o jogador recebia tratamento no hospital após a partida de quarta-feira. Os votos do Presidente por uma rápida recuperação foram, para já, inúteis, uma vez que o Brasil enfrentará a Bolívia na sua estreia na Copa América a 14 de junho, em São Paulo, sem o jogador.