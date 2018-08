Ninguém pára Fernando Pimenta

O canoísta português, Fernando Pimenta, está na final que lhe pode valer o ouro mundial em K1 1000 metros, no Mundial de Canoagem que decorre em Montemor-o-Velho. A final está agendada para as 12h21, e promete ser uma prova onde reinará a intensidade.

Com três vagas em disputa, o tricampeão da Europa venceu a sua semifinal, em 3.32,986 minutos, impondo-se aos medalhados com prata e bronze nos Europeus, o húngaro Bálint Kopásze o alemão Max Rendschmidt, por meio segundo e 1,030, respetivamente.

"Foi uma boa semifinal. Vínhamos os três medalhados dos Europeus. Havia o francês, já com pódios nos Mundiais, o búlgaro, que tinha sido vice-campeão do mundo, e o esloveno, com medalhas em Taças do Mundo. Éramos seis/sete atletas para três lugares. Sabia que ia ser exigente, mas assim é que dá gosto. Tinha dito ao meu treinador que me tinha saído a fava com a meia-final mais puxada", contou.

Habituado a provas ao mais alto nível, o minhoto deixa antever que o segredo do sucesso passará por recuperar bem, pois existem atletas que o conseguem melhor do que outros. Tem responsabilidade acrescida pelo fato de estar em Portugal, a defender as cores nacionais perante os seus amigos e família. Pimenta está a escassos 1000 metros de conquistar a única medalha que lhe falta na carreira.