No dominó, sportinguistas e benfiquistas não têm rivalidade

No núcleo do Sporting, em Faro, a expectativa para o jogo desta quarta-feira é grande. A maior parte dos adeptos aposta numa vitória verde e branca, mas entre eles também há benfiquistas.

Reportagem de Maria Augusta Casaca no Algarve

Uns jogam dominó, outros snooker, e as conversas vão desembocar na partida desta noite frente ao Benfica.

Não há autocarros sportinguistas do Algarve para Lisboa para ver o dérbi e os adeptos que se encontram no núcleo do Sporting de Faro preferem ver a partida na televisão.

Só desejam uma coisa: que o ambiente pesado que se vive entre os dois clubes não passe para o interior das quatro linhas.

Enquanto espera pela sua vez de jogar snooker, José Patola, sportinguista, vai dizendo que acredita que mesmo em terreno adversário o Sporting vai marcar pontos.

Reinaldo Ângelo também dá palpites : "2-O para o Sporting", assegura este adepto, salientando que o Clube de Alvalade está a jogar melhor do que o Clube da Luz. "Só alguns benfiquistas é que não veem".

Na mesa ao lado, joga-se dominó e entre os quatro parceiros de jogo há 2 benfiquistas. Porque ali, no Núcleo do Sporting, mais importante é a camaradagem. "É a harmonia entre amigos de dominó, de cartas", explica João Varela.

Este benfiquista espera que os "arruaceiros" fiquem lá fora. Mas, apesar do seu fair play, hoje não quer ter conversas sobre o jogo" Esta tarde não, venho aqui jogar dominó".