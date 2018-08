No primeiro grande jogo da Premier League, Bernardo Silva brilhou

O Manchester City iniciou a defesa do título em Inglaterra ao seu estilo. A equipa de Pepe Guardiola venceu este domingo o Arsenal em Londres por 2-0. Os azuis de Manchester mostraram porque são campeões em título ao criarem várias jogadas de grande qualidade.

O primeiro golo surgiu por intermédio de Raheem Sterling, aos 15 minutos, numa grande jogada do extremo inglês, que rematou sem hipóteses para o fundo das redes do guardião Cech. O Arsenal mostrou-se algo nervoso, naquele que foi o jogo de estreia do seu novo treinador, Unai Emery.

Na segunda parte, houve tempo para uma resposta dos Gunners, que em diversas vezes conseguiram incomodar Ederson. Mas o City nunca se deixou surpreender, chegando ao empate através de um grande golo. E um golo com sotaque português, apontado por Bernardo Silva, aos 65 minutos.

O jogador luso iniciou da melhor maneira a sua segunda temporada na equipa do Ethiad. Com este resultado, o City deu um sinal de superioridade aos rivais, que vão certamente ter muito trabalho em lutar contra a qualidade colocada à disposição de Pep Guardiola.

Na sexta-feira, o Manchester United de José Mourinho estreou-se a vencer contra o Lecester por 2-1. Já no primeiro duelo de treinadores portugueses, o Everton de Marco Silva empatou com o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. Um dos protagonistas deste encontro foi o médio Rúben Neves, que apontou um golaço de livre à equipa de Liverpool.