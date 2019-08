"Noite muito difícil." Keizer quer Sporting pronto no início do campeonato

Alcochete, 04/05/2019 - O treinador do Sporting Clube de Portugal, Marcel Keizer, falou esta tarde em conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã frente ao Belenenses, a contar para a 32ª jornada da Primeira Liga 2018/19. Marcel Keizer ( Pedro Rocha / Global Imagens ) © Pedro Rocha / Global Imagens

Marcel Keizer admitiu que o Sporting viveu uma noite "muito má" e "muito difícil" frente ao Benfica, no jogo da Supertaça.

"Na primeira parte tivemos oportunidades muito boas, mas depois do 1-0 ficou demasiado aberto. A minha equipa tentou sempre o golo, depois do 2-0 e do 3-0. Continuámos em à procura do golo, mas jogámos contra o Benfica, que cria muitas oportunidades, sofremos cinco golos. Foi uma noite muito difícil", disse na entrevista após o jogo.

O técnico leonino assumiu a responsabilidade, explicou que quis surpreender o adversário com três centrais e frisou que é preciso "aprender" com este resultado.

Keizer deixou claro que é preciso continuar a treinar, até porque na próxima semana começa o campeonato e a equipa irá "estar pronta".

Em relação à contestação dos adeptos, o treinador do clube verde e branco justificou-se com a "emoção do futebol" e recordou que no último jogo oficial, na Taça de Portugal frente ao FC Porto, "todos estavam felizes". "Agora estão desiludidos, é normal", frisou.