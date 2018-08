Novo processo disciplinar contra Bruno de Carvalho. Ex-presidente recebe nota de culpa

A Comissão de Fiscalização do Sporting decidiu esta quinta-feira aplicar um novo processo disciplinar ao ex-presidente, Bruno de Carvalho, e a outros membros da antiga direção.

No documento a que a TSF teve acesso, a Comissão de Fiscalização acusa Bruno de Carvalho, apresentando várias situações e no limite, agravar o castigo já aplicado ao ex-presidente.

Em cima da mesa está a possibilidade de o antigo líder dos leões enfrentar uma acusação de "violação da suspensão preventiva da condições de sócio mas também "perturbação da Assembleia-Geral de 23 junho."

A estas acusações, juntam-se ainda a "tentativa de retormar a liderança do clube" durante o mês de agosto. A nota de culpa, enviada esta quinta-feira a Bruno de Carvalho, cita ainda um e-mail de Bruno de Carvalho a um banco, a quem terá pedido o congelamento das contas do Sporting.

Noutro dos pontos da acusação, a Comissão de Gestão lembra ainda que os atos do antigo presidente "criaram um ambiente de suspeição" sobre os órgãos do clube e incitou os sócios do Sporting à violência.

Bruno de Carvalho e os restantes visados têm agora 10 dias para responder a esta nota de culpa, ou seja, qualquer decisão sobre o caso, já será tomada pelo novo Conselho Fiscal e Disciplinar.