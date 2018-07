Novo recorde na Liga norte-americana de futebol

O avançado inglês Bradley Wright-Phillips bateu um recorde da liga norte-americana de futebol (MLS), na madrugada desta quinta-feira, ao tornar-se no jogador mais rápido a marcar 100 golos naquele campeonato. O futebolista dos New York Red Bulls apontou o único golo do jogo, logo aos dois minutos, frente ao DC United, a contar para a 5.ª jornada da Conferência Leste da MLS 2018, naquele que foi o seu 159.º jogo na liga norte-americana.

Formado no Manchester City, tal como o seu irmão (o internacional inglês Shaun Wright-Phillips), Bradley acabou por estrear-se na equipa principal dos "citizens" na época 2004/05. Antes de rumar à América, o avançado esteve ainda no Southampton, Plymouth Argyle, Charlton Athletic e Brentford (todos clubes ingleses).

Bradley Wright-Phillips, de 33 anos, chegou aos Estados Unidos em 2013, para representar os New York Red Bulls, e desde então nunca mais vestiu outra camisola. Pelos nova-iorquinos, o britânico fez 117 golos em 189 jogos, em todas as competições.

BWP, como é conhecido, entra assim no grupo restrito de 11 jogadores que alcançaram a centena de golos na MLS.

Bradley publicou uma mensagem, na sua página do Twitter, onde agradece todo o apoio dos seus colegas de equipa, equipa técnica e da sua família. "Tu não consegues marcar 100 golos na Liga sem teres uns grandes companheiros de equipa, no passado e no presente, uma grande equipa técnica e o apoio familiar. Então eu quero agradecer a todos vocês."

Ian Wright, ex-avançado internacional inglês e pai de Bradley Wright-Phillips, reagiu, de forma emotiva, à marca alcançada pelo filho. "Tão orgulhoso de ti. Que momento! Esta viagem começou como uma experiência e hoje escreveste o teu nome nos livros da história da MLS", pode ler-se no tweet de Ian Wright.

Bradley não se deixou ficar e respondeu ao pai: "Queria fazer isto desde que te vi quebrar o recorde no Arsenal".

Ian Wright, atualmente com 54 anos, foi um dos grandes jogadores que passaram pelo Arsenal. O antigo avançado jogou nos londrinos durante sete épocas (1991/98), nas quais marcou 185 golos em 288 jogos e conquistou uma liga inglesa (na sua última temporada, em 1998), duas taças de Inglaterra e uma taça da Liga inglesa.