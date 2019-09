Novo treinador do Sporting é... um regresso. Quem é Leonel Pontes?

Leonel Pontes tem 47 anos © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Leonel Pontes conhece bem os corredores e relvados de Alvalade. O madeirense, de 47 anos, vai chegar pela segunda vez ao comando técnico da equipa principal do Sporting.

Em novembro de 2009, Pontes orientou a equipa no empate a dois frente ao Rio Ave, sendo que na jornada seguinte já seria Carlos Carvalhal a sentar-se no banco dos leões. Era o culminar de um percurso que começou nos sub-15 na época de 1999/2000. Depois, seguiram-se outros escalões da formação, até que, em 2004, coadjuvou Paulo Bento, nos juniores. Acompanhou ainda o antigo técnico dos leões na equipa principal e na Seleção Nacional.

Após o Mundial de 2014, iniciou a carreira como treinador principal. Estreou-se aos comandos do Marítimo e seguiram-se Panetolikos (Grécia), Al-Ittihad (Egito), Debreceni (Hungria) e Jumilla (Espanha). Em junho de 2019, regressou ao Sporting para treinar os sub-23.

Durante a primeira passagem pelos leões, este licenciado em Ciências do Desporto trabalhou de perto com jogadores como Cristiano Ronaldo, Nani, João Moutinho, Ricardo Quaresma, Rui Patrício, Daniel Carriço e Miguel Veloso, tendo ajudado no seu crescimento desportivo.

Nas próximas horas, vai voltar a assumir o comando técnico da equipa principal do clube de Alvalade.