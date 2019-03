Número um do ranking da UEFA, papagaios e o VAR e outra vez um sonho europeu

Pinto da Costa é, por estes dias, um presidente satisfeito. À margem da inauguração do espaço João Espregueira Mendes, no Museu do FC Porto, o presidente dos dragões comentou o bom posicionamento da equipa de futebol no ranking da UEFA, falou do sonho europeu... e enviou uma bicada aos "papagaios".

O FC Porto lidera, neste momento, o ranking dos clubes, algo que deixa Pinto da Costa satisfeito. "No meio de tantos colossos do futebol que gastam milhões e milhões sem nunca serem atingidos pelo fair-play, é realmente notável."

Ouça a reportagem de Teófilo Fernando.

Com a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, o presidente azul e branco recorda um pensamento que já vem do tempo em que José Mourinho se sentava no banco: a partir de agora, é pensar em grande. "Já dizíamos isso desde o tempo em que ele aqui estava. A prova foi de que nós seríamos, para o público em geral, aquele que teria menos possibilidades e fomos nós que ganhámos", recorda.

A intervenção do VAR no jogo entre FC Porto e Roma, que valeu a passagem dos dragões à próxima fase da Liga dos Campeões é um dos temas que mais tem dado que falar no mundo desportivo. Pinto da Costa aplaude a intervenção do VAR, mas deixa um aviso: "a UEFA, no setor da arbitragem como noutros, tem verdadeiros experts. Não tem papagaios que falam do que não sabem, nunca deram um pontapé na bola, não sabem as leis do jogo e depois vão dizer aquilo que lhes mandam dizer."

A derrota com o Benfica, no último fim de semana, que atirou os dragões para o segundo lugar da Liga estará, nas palavras do presidente do FC Porto, ultrapassada. "A equipa teve um dia menos feliz mas estava bem, como provou contra a Roma."

Esta sexta-feira fica também marcada pela renovação do contrato de Corona, que assinou até 2022. Pinto da Costa assegura que o mexicano "é um jogador que o treinador queria muito manter".

