Bruno de Carvalho foi rápido a criticar a conferência de imprensa de Frederico Varandas, sobre a auditoria realizada ao clube nos últimos meses. O antigo presidente leonino negou todas acusações de Varandas, durante a apresentação do seu livro, em Vila Nova de Gaia.

"Nunca vi uma conferência de imprensa tão lamechas e autofágica. Foi das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida enquanto sportinguista. Foi o tempo todo a dizer mal do clube, dos funcionários, do software", disse Bruno de Carvalho, atirando-se a Varandas:

"É a primeira vez a ver um presidente do Sporting a querer dizer com muito orgulho que temos menos sócios do que aqueles que a direção dizia. E disse-o com orgulho", frisou.

Sobre as novidades anunciadas por Frederico Varandas em Alvalade, o ex-presidente leonino sublinhou que os projetos para a Academia de Alcochete "já estavam implementados com orçamento aprovado", acusando o líder dos leões de ter sido um dos golpistas do Sporting.

Antes, em Alvalade, Frederico Varandas apontou o dedo à direção de Bruno de Carvalho devido aos gastos realizados nos anos em que o ex-presidente conduziu os destinos do clube.

