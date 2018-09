"Nuno is the Special One". Wolverhampton empata Manchester de Mourinho

Um golo de João Moutinho deu hoje um empate a uma bola ao Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, na visita ao Manchester United, de José Mourinho, na sexta jornada da Liga inglesa de futebol.



O médio brasileiro Fred, que se estreou a marcar, deu vantagem aos 'red devils', aos 18 minutos, a passe do francês Pogba, mas os 'Wolves', com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho (saiu aos 80), Diogo Jota (substituído aos 87) e Hélder Costa (deu lugar a Traoré aos 75) no 'onze', respondeu no segundo tempo.



Aos 53 minutos, o mexicano emprestado pelo Benfica Raúl Jiménez recebeu na área de Hélder Costa e 'segurou' a defesa contrária, assistindo para o remate em arco de Moutinho, que se estreou a marcar e deu um ponto ao Wolverhampton, que já tinha segurado a outra formação de Manchester, o campeão City (1-1).



Num jogo bem disputado e com várias oportunidades de parte a parte, é a equipa recém-promovida fica com mais motivos para sorrir, chegando aos nove pontos, no 10.º lugar, mantendo-se a um do United, provisoriamente quinto, já a oito da liderança.



A partida fica ainda marcada pela presença nas bancadas do escocês Alex Ferguson, lendário treinador do emblema de Manchester que voltou após ter estado afastado desde maio, quando foi operado ao cérebro.