"O adversário é o campeão nacional mas esta é uma oportunidade única"

A Supertaça Cândido Oliveira, primeiro jogo oficial da época 2018/19 que coloca frente a frente o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, está marcado para este sábado, 4 de agosto, pelas 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.

Paredense de nascença e Avense por razões profissionais, José Mota não quer desperdiçar a excelente oportunidade de enfrentar os pupilos orientados por Sérgio Conceição e conquistar mais um troféu para o museu do clube.

"Tenho que fazer o que estiver ao meu alcance para conquistar um bom resultado e esse só passará por uma vitória." Vaticínios à parte, o treinador de 54 anos - grande parte deles ao serviço do futebol - já não se deixa surpreender pelas voltas que o futebol dá e sabe o que é necessário fazer para levar de vencido este jogo decisivo: "Trata-se de uma final, com características próprias, com contornos diferentes e que tem que ser pensada de forma inteligente e com concentração."

Realça ainda que as doses de motivação são altíssimas, não só pelo adversário ser o campeão nacional, mas também porque há jogadores do Desportivo das Aves e inclusive o próprio treinador que nunca ganharam este título.

Termina dizendo que o segredo do sucesso passará pela desinibição, pela eficácia e por colocar o favoritismo do lado do adversário. Pedrinho é a única baixa do Desportivo, enquanto que José Sá, Danilo Pereira e ​Mbemba, são os indisponíveis da turma​​​​​ Portista.