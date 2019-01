O dia em que Conceição pode imitar Jesus

O treinador do Porto já foi dizendo que os recordes nada significam se no fim da época não corresponderem a títulos (nomeadamente o nacional), mas este é daqueles que qualquer técnico gosta de ter no curriculum.

Note-se que graças ao triunfo na Vila das Aves, na jornada passada, a equipa de Conceição completou a décima sétima vitória seguida em todas as competições e ultrapassou a anterior melhor marca na história dos dragões, pertencente à primeira equipa de Artur Jorge nas Antas, a de 1984/85, que se sagrou campeã portuguesa.

O atual ciclo vitorioso do Porto iniciou-se a 19 de outubro, com uma vitória por 6-0 em Vila Real, a contar para a Taça de Portugal, no jogo a seguir à derrota (0-1) no Estádio da Luz.

Nas Aves, o conjunto de Sérgio Conceição ultrapassou igualmente a outra segunda melhor marca nacional, que pertencia ao Sporting 1946/47, no tempo dos Cinco Violinos: nessa altura, os 16 triunfos leoninos aconteceram todos em jogos do campeonato, incluindo duas vitórias sobre o Porto e uma sobre o Benfica.

Agora na receção ao Nacional, o Porto pode igualar o Benfica 2010/11, treinado por Jorge Jesus, que garantiu 18 vitórias consecutivas em todas as competições... Uma série benfiquista que curiosamente começou com um triunfo sobre o Braga para a Taça de Portugal (2-0 na Luz) e terminou com uma derrota perante o mesmo Braga (por 1-2, no Minho, para o campeonato). Acrescente-se que nessa temporada Benfica só venceu a Taça da Liga, acabando a liga portuguesa a 21 pontos do Porto de André Villas-Boas.

Frente ao Nacional, o Porto parte como claro favorito, mas convém recordar que a equipa de Costinha venceu quatro dos últimos seis jogos do campeonato e apenas perdeu um, em Alvalade, onde esteve a vencer por 2-0.

O Nacional tem-se demonstrado especialista a jogar fora de casa: nos últimos quatro jogos nessa condição venceu nas Aves, empatou no Rio Ave e em Tondela. Só perdeu mesmo com o Sporting.

Depois de um péssimo início de campeonato, os insulares têm vindo a subir na classificação, o que não impede de continuarem a ser uma das piores defesas da prova. Nos sete jogos fora de casa são a segunda pior defesa (16 golos sofridos), mas em compensação possuem o melhor ataque forasteiro (13 golos marcados, tantos quantos o Benfica), com uma média de quase dois golos marcados por encontro fora de portas.

Já agora, vale a pena lembrar que se o Porto vencer o Nacional, ficará depois com a possibilidade de bater o recorde benfiquista mas o jogo seguinte é apenas e só em Alvalade...

A propósito recordem-se as melhores séries de vitórias consecutivas em todas as competições numa única temporada, nas melhores ligas europeias. O recordista é o Ajax de Amesterdão 1971/72, com 26 triunfos seguidos, seguido pelo Ajax 1995/96 (25), pelo Real Madrid 2014/15 (22), e pelo Manchester City 2017/18 (20).

Este foi um dos temas da última emissão de "Números Redondos" na antena da TSF (sextas-feiras, às 20h30), que pode ouvir aqui na íntegra. Nesta edição abordamos ainda os números da passagem de Rui Vitória pelo Benfica, a fantástica temporada de Bernardo Silva no Manchester City e a luta pelo título no campeonato português