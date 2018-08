O dia em que Cosme Damião foi do Sporting

Continua a contagem decrescente para o dérbi de Lisboa, entre Benfica e Sporting, que se joga este sábado, a partir das 19h00, no Estádio da Luz, a contar para a terceira jornada da Primeira Liga.

A TSF desafiou o historiador de futebol, Francisco Pinheiro, a revelar cinco histórias que contribuíram para o crescimento da rivalidade entre águias e leões. Esta terça-feira, destacamos o dia em que Cosme Damião jogou de leão ao peito. É uma prova de que nem só de rivalidades se fez a história da relação entre Benfica e Sporting.

Ouça o historiador Francisco Pinheiro contar-lhe a história do dia em que Cosme Damião jogou pelo Sporting.

Há mais de 100 anos aconteceu o que seria impensável nos dias de hoje: o capitão do Benfica, Cosme Damião, e mais três colegas de equipa, reforçaram o Sporting Clube de Portugal durante uma digressão a Espanha, a 27 de agosto de 1910, para enfrentar o Recreativo de Huelva.

Perante mais de 8 mil espetadores, o Sporting entrou em campo com quatro jogadores do Benfica, apresentando um onze fortíssimo, que acabaria por golear por 4 a 0 os adversários espanhóis.

Tudo em nome do prestígio do futebol português, com a revista «Tiro e Sport» a imortalizar essa equipa com uma fotografia publicada a 30 de setembro de 1910, em que se vê Cosme Damião de calção branco, camisola verde e branca, e cachecol do Sporting ao pescoço.