"O Dínamo é uma boa equipa mas o Benfica está num outro nível"

Apesar dos 14 pontos de avanço que leva na liga croata, o Dínamo de Zagreb ainda não conseguiu vencer esta temporada um dos rivais, o HNK Rijeka. A equipa onde alinha o português e ex-Benfica João Escoval foi mesmo a única a vencer o Dínamo no campeonato.

"O Dínamo é uma equipa que gosta de ter a bola, bastante ofensiva", explica João Escoval. Marcas de um estilo de jogo que faz parte da cultura do clube, mas também do futebol croata. "Beneficia da qualidade técnica da maioria do jogadores. Soma muitas oportunidades de golos nas partidas", sublinha o central português."Procuram jogar um futebol positivo, é esse o ponto forte do Dínamo".

Mas a projeção ofensiva da equipa pode ser um ponto a explorar pelo Benfica, aponta o antigo jogador dos encarnados. "Os laterais são muito ofensivos, sempre projetados para apoiar o ataque. Contra o Benfica isso poderá ser uma debilidade a explorar", considera.

No meio-campo ofensivo há um jogador que se destaca no Dínamo pela capacidade técnica, o espanhol Dani Olmo. "É o jogador que aparece quando a equipa precisa. Forte no um para um, no drible, no passe, tem capacidade de remate e nas assistências. Joga sempre entre linhas, e aqui na Croácia têm saído notícias que o apontam a vários clubes grandes", lembra.

Benfica "favorito" e o elogio a Lage

João Escoval deixou o Benfica a meio da temporada passada. Formado no clube, partilhou o balneário durante vários anos com Ferro e Florentino e não duvida que os dois se vão impor no plantel. "Dois jogadores com muita qualidade e que estão bem entrosados com a equipa. Fui colega deles e têm demonstrado grande qualidade, tanto nos jogos do campeonato como na Liga Europa", considera.

Mas é o papel do técnico Bruno Lage que merece maior destaque no momento do Benfica, considera Escoval. "Só podemos dizer coisas positivas do Benfica de Bruno Lage, pelo futebol, pelas dinâmicas. Não só pelos resultados mas também pelo que joga a equipa. "Considero o Benfica favorito, pelo excelente futebol que pratica neste momento. O Dínamo é uma boa equipa mas o Benfica está num outro nível", remata.

Os jovens e a Croácia

Se o Dínamo de Zagreb é o expoente máximo do futebol croata - 14 pontos de avanço sobre o segundo classificado na liga -, o futebol daquele país é, no entender do central, um bom palco para jovens jogadores. "A liga croata é uma boa opção para os jovens portugueses. Não é só o Dínamo que lança muitos jovens mas também as restantes equipas. Aqui se tens qualidade, podes ser lançado na equipa principal. Tenho crescido muito como jogador, foi uma decisão acertada para a minha carreira e que acredito, me vai permitir recolher frutos no futuro".