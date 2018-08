O efeito Ronaldo no 'Dia R': do estádio esgotado à segurança reforçada

Depois de seis anos no Manchester United e nove anos no Real Madrid, é a hora de Cristiano Ronaldo se estrear oficialmente pela Juventus no campeonato italiano. É caso para dizer que o mundo do futebol festeja hoje o 'Dia R', o dia em que o melhor do Mundo sobe ao relvado com as cores da Vecchia Signora para tentar voltar a fazer história.

E se o Mundo está de olhos postos no internacional português, o que dizer dos italianos que se viram surpreendidos com a chegada do craque ao país e que têm seguido todos os passos de Ronaldo.

A história do menino que veio da Madeira ainda é curta na Juve, mas a presença de centenas de pessoas no dia dos exames médicos, no jogo de apresentação e a loucura da corrida às camisolas com o número 7 fazem prever que apoio não vai faltar ao capitão da Seleção nacional.

O estádio lotado, a segurança reforçada e a cidade de preto e branco

O jogo de estreia no campeonato italiano vai acontecer esta tarde em Verona, frente ao Chievo, e Ronaldo já está a deixar marca. O Estádio Marcantonio Bentegodi vai estar lotado, com 30 mil pessoas a assistir ao jogo, algo que acontece muito raramente.

Estão credenciados 135 profissionais de comunicação social para o jogo, para além dos que estão na cidade para medir o pulso às pessoas que não conseguiram bilhete para entrar no estádio, já que nesta altura o local está cheio de turistas.

A polícia local deslocou pela primeira vez para um jogo uma equipa especial antiterrorismo e há mais de 100 polícias a trabalhar no centro de Verona e Estádio, uma distância curta. As estradas nas imediações do estádio vão estar fechadas e as autoridade pediram aos adeptos que se desloquem cedo para o estádio do Chievo.

E se Ronaldo foi um investimento que poderá trazer muito retorno à Juventus, a hexacampeã italiana também veio dar uma ajuda bem grande aos clubes mais pequenos. O Chievo bateu um recorde de faturação neste jogo, já conseguiu encaixar cerca de um milhão de euros com este jogo de estádio lotado.

* Jornalista em serviço especial para a TSF