A ideia de juntar dezenas de atletas profissionais da NBA para, durante um fim de semana, esquecerem as rivalidades e mostrarem todo aquilo que sabem fazer com a bola não é romântica. É real e aconteceu, mais uma vez, este fim de semana.

Foram três os principais eventos deste fim de semana: o jogo dos All Stars, o concurso de afundanços, o concurso de lançamentos de três pontos e o concurso de habilidade.

O evento principal, a partida entre as maiores estrelas do campeonato, foi vencido pela equipa capitaneada por LeBron James, constituída por Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, Anthony Davis, Damian Lillard, Ben Simmons, Klay Thompson, Karl-Anthony Towns e Dwyane Wade.

Os derrotados foram capitaneados por Giannis Antetokounmpo, foi composta por Stephen Curry, Joel Embiid, Paul George, Kemba Walker, Blake Griffin, Nikola Jokic, Kyle Lowry, Khris Middleton, Dirk Nowitzki, Victor Oladipo, D'Angelo Russell, Nikola Vucevic e Russell Westbrook.

No que diz respeito a levar a bola até ao cesto e poder ficar lá pendurado, foi Hamidou Diallo, dos Oklahoma City Thunder, quem o fez com mais estilo.

O jogador natural de Queens saltou por cima dos 2,16 metros de Shaquille O'Neal, afundou e ficou pendurado... pelo cotovelo. A acrobacia valeu-lhe a vitória no concurso de afundanços.

Da relação próxima com o cesto, passamos por uma de longa distância. O concurso de três pontos teve uma final concorridíssima entre Joe Harris, dos Brooklyn Nets, e Stephen Curry, dos Golden State Warriors. No final, ganhou Harris.

E se o concurso dos três pontos foi concorrido, o que dizer do de habilidade? Jayson Tatum, dos Boston Celtics, levou a melhor sobre Trae Young, dos Atlanta Hawks, no último segundo do desafio, quando lançou a bola e não só a conseguiu encestar como conseguiu ainda desviar o lançamento (que parecia certeiro) do adversário.