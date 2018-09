Chegou ao clube pela mão do avô aos três anos de idade. Foi no início dos anos 1980 que Frederico Varandas começou a vestir as cores do Sporting, nessa altura na ginástica. A paixão pelo clube começou por isso desde muito cedo.

Tem 38 anos e é um dos mais novos de sempre a assumir a liderança dos leões. Desde 2011 integra as estruturas do clube de Alvalade. Liderou desde esse ano o departamento clínico do futebol do Sporting, criando fortes laços com os jogadores.

O companheirismo foi trabalhado no Exército. Antes de se dedicar por completo ao clube do coração, Frederico Varandas teve uma brilhante carreira militar, tendo atualmente a patente de capitão, atribuída em 2009 depois de uma missão no Afeganistão.

Durante seis meses em 2008, integrou uma comissão de serviço em Kandahar. O médico tratou soldados feridos em combate e chegou mesmo a estar sob fogo cruzado. A presença no Afeganistão valeu-lhe uma condecoração: a Medalha de D. Afonso Henriques.

"Pela primeira vez, afegãos e talibãs ouviram o rugido do leão", recordou ao Jornal Sporting a propósito da vitória dos leões sobre o FC Porto que ouviu através rádio, a milhares de quilómetros de distância de casa.

Rutura com Bruno de Carvalho

Quando Bruno de Carvalho foi eleito Presidente do Sporting, Frederico Varandas já integrava a estrutura do clube. Em 2013, o antigo líder dos leões manteve Varandas como diretor clínico, elogiando o seu trabalho por diversas vezes.

A relação entre ambos deteriorou-se, contudo, no momento em que Bruno de Carvalho deu início aos polémicos posts no Facebook, em que deixou críticas aos jogadores. O mal-estar era evidente, na medida em que alguns meses depois, já com o clube mergulhado numa grave crise, Frederico Varandas apresentou a sua demissão.

A partir daí, o médico assumiu-se como alternativa à liderança dos leões, sendo o primeiro a anunciar a candidatura às eleições no Sporting. Na carta de demissão divulgada nas redes sociais, deixou bem claro a rutura com Bruno de Carvalho.

"Infelizmente, os acontecimentos dos últimos meses sublinharam a faceta autocrática e sectária do Dr. Bruno de Carvalho, tornando impossível a minha permanência sob pena de faltar ao meu superior dever de Lealdade para com o Sporting Clube de Portugal", escreveu Frederico Varandas.

Com a crise instalada em Alvalade, Bruno de Carvalho não demorou a lançar críticas e farpas a Frederico Varandas. "Não fiz serviço militar, mas tenho mais honra militar que alguém que apareceu hoje e que diz que é militar. Nunca se abandona um companheiro em cenário de guerra e muito menos se passa para o lado do inimigo", disse o antigo líder leonino numa das várias conferências de imprensa que realizou antes da assembleia geral destitutiva.

O futuro do Sporting

Uma das principais prioridades do projeto de Frederico Varandas para o Sporting é tentar unir o clube, como expressa o seu lema de campanha. O médico apresenta-se como o antídoto para curar a doença que se instalou em Alvalade nos últimos meses. O caminho para a recuperação não será nada fácil, apesar dos resultados no início de época.

No que diz respeito ao futebol, Frederico Varandas já avisou que a equipa não pode falhar o ataque aos lugares cimeiros do campeonato, se não corre o risco de perder o comboio para os rivais. O ponto está relacionado com o novo modelo e os novos prémios da Liga dos Campeões, que são muito superiores aos oferecidos pela Liga Europa, que o Sporting irá disputar esta temporada.

"O Sporting não pode ficar de fora da Champions. É difícil competir com os nossos rivais tendo uma diferença de orçamento de 60 a 70 milhões", alertou durante a entrevista à TSF.

"O futebol mudou. A UEFA mudou o futebol. Ou o Sporting apanha o comboio ou então vamos ficar muito mais próximos de um Braga a roer-nos os calcanhares do que dos nossos rivais", rematou.

Para Frederico Varandas, a mudança com vista ao sucesso do Sporting começa por uma nova organização da Academia, promovendo "o crescimento de novos atletas", de acordo com "os valores do Sporting", como se lê no programa eleitoral do candidato.

O ex-diretor clínico dos leões, que deu os primeiros passos em criança na ginástica do clube, não esquece as modalidades. Tem como objetivo criar um programa de formação específico para as várias modalidades e ainda aumentar e promover o desporto feminino.