Cristiano Ronaldo foi apresentado esta segunda-feira oficialmente como reforço da Juventus para as próximas quatro temporadas. Perante uma plateia cheia de jornalistas de todo o mundo, o craque português garantiu que a decisão de mudar de ares "foi fácil".

"Foi uma decisão fácil, vendo o poderio que tem a Juventus, que como disse muitas vezes, é uma das melhores equipas do mundo. (...) Foi uma decisão fácil em termos de dimensão. Foi um passo importante na minha carreira. Vim para o melhor clube italiano", disse.

(TUDO SOBRE A APRESENTAÇÃO DE RONALDO NA JUVE)

O jogador de 33 anos, eleito o melhor do mundo por cinco ocasiões, afirmou que tal como em Manchester e em Madrid irá triunfar em Itália.

"Gosto de desafios, sei que é uma liga difícil, uma liga tática. Mas gosto de provar outras coisas, experimentar outras coisas. Tenho a certeza de que as coisas vão correr bem e vou dar o meu melhor", garantiu o avançado que vai receber um salário de 30 milhões de euros por época.

A conquista da Liga das Campeões é um dos objetivos delineados pela Juventus para a próxima temporada, uma competição que não assusta Cristiano Ronaldo. "A Champions não é uma obsessão, é uma prioridade".

Questionado sobre o Real Madrid, Ronaldo disse que não estava triste por deixar os merengues.

"Foi uma história brilhante no Real Madrid, que me ajudou muito. Agradeço aos adeptos, que me ajudaram a ser o que sou hoje, mas esta é uma etapa nova. Estou muito feliz, é como se estivesse a começar de novo", sublinhou Ronaldo, pelo qual a 'vecchia signora' pagou 100 milhões de euros ao clube espanhol.

Já sobre a seleção nacional, o capitão da equipa das quinas referiu que "sempre deu o melhor" e garantiu que nunca irá virar as costas a Portugal. "Enquanto tiver força para ajudar o meu país vou continuar a fazê-lo", referiu o craque português, em Turim.