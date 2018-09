O momento que a Luz anseia: o regresso de Jonas

O avançado brasileiro Jonas poderá estar de regresso este fim de semana à equipa principal do Benfica. O melhor marcador da temporada passada está recuperado de uma grave lesão que sofreu na zona lombar e que o afastou da competição no início desta época.

A influência de Jonas já não é uma novidade na equipa encarnada e os números falam por si. Em quatro anos de águia ao peito, o internacional brasileiro apontou 122 golos 152 jogos.

O ex-avançado do Benfica, Rui Águas considera que o jogador de 34 anos "tem uma maior capacidade" devido às suas características e por isso defende que o brasileiro é a melhor opção para o ataque da equipa de Rui Vitória.

Para Rui Águas, Jonas é o elemento "chave" do plantel encarnado

Apesar do rendimento de Jonas subir no esquema com dois avançados, Rui Águas prevê que o treinador encarnado não irá abdicar do 4-3-3, com três médios e uma unidade na frente de ataque.

"Sabendo que o Benfica tem três médios nesta altura em boa forma, tudo aponta para que não se tire um elemento do meio", defende Rui Águas que brilhou nos anos 1980 e 1990 com a camisola encarnada.

Rui Águas acredita que Rui Vitória não vai abdicar de jogar com três médios

Foto: Filipe Amorim / Global Imagens

O atual selecionador de Cabo Verde acredita que o regresso à competição de Jonas não será fácil, devido à idade mas Rui Águas recorda quando o brasileiro apareceu na época passada de forma "surpreendente".

Rui Águas explica que o brasileiro terá uma readaptação difícil mas irá superar essas dificuldades

Durante o verão, Jonas teve o futuro indefinido face a várias propostas provenientes da China e do Médio Oriente mas essa indefinição culminou com o anúncio da renovação de contrato, depois de uma conversa com Luís Filipe Vieira. "A minha felicidade está aqui", disse o brasileiro.

Depois da derrota na Liga dos Campeões por 2-0 contra o Bayern de Munique, o Benfica regressa à Luz para defrontar o Desportivo das Aves. O encontro está agendado para domingo às 18h30.

*com Tiago Santos