O "motor" novo de Abel Ferreira que deixou o Sporting "triste"

A vitória do SC Braga sobre o Sporting, por 1-0, na noite desta segunda-feira originou, naturalmente, reações bastante diferentes nos dois treinadores. Do lado dos bracarenses, que com esta vitória chegam à liderança partilhada do campeonato, com os mesmos pontos que o Benfica, o treinador Abel Ferreira considera que este foi um grande jogo.

"Um grande espetáculo, entre duas grandes equipas, com grandes jogadores. Tivemos que ser muito organizados, tinha dado um plano de jogo e dito que, em grandes desafios, é preciso fazer coisas simples", disse o treinador do SC Braga que revelou que "ao contrário do que acontece noutros jogos" contra o Sporting, desta vez os bracarenses tinham "uma rota de ataque".

No que diz respeito ao comportamento da sua equipa, Abel Ferreira fez uma analogia com um "motor". "Comprámos um motor novo, estamos a fazer a rodagem deste motor", algo em que as paragens do campeonato ajudam. Apesar das melhorias notadas pelo treinador, garante que no treino desta terça-feira a primeira pergunta que vai fazer aos seus jogadores é: "O que é que podemos melhorar?".

José Peseiro sente que resultado é injusto

A derrota desta segunda-feira, em Braga, foi a primeira do Sporting nesta época. José Peseiro, treinador dos leões, confessa que os de Alvalade saíram "tristes" deste jogo.

Os leões "queriam vencer", algo que não conseguiram fazer, mas garantem saber o que podem fazer e qual "o caminho a trilhar".

No final de contas, Peseiro considera que foi um jogo "equilibrado" em vários aspetos, mas que no fim contou a "eficácia".

"O resultado podia pender para qualquer das equipas. Acho que o resultado mais justo seria o empate", comentou o treinador dos leões.