O namoro antigo ganhou: Coutinho no Barcelona

Philippe Coutinho, o craque brasileiro que jogou nas últimas épocas no Liverpool, é o novo reforço do Barcelona, algo que já havia sido tentado no verão. O anúncio chegou através da conta oficial do clube catalão (e posteriormente neste comunicado). A transferência rondará os 150, 160 milhões de euros, segundo a Marca. O contrato tem a duração de cinco anos e meio.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Coutinho transforma-se assim no segundo jogador mais caro da história do futebol, ficando apenas atrás do seu amigo de infância, Neymar, que chegou ao PSG no verão. Depois da contratação de Ousmane Dembélé, o Barcelona continua a apostar forte para dotar de mais talento a equipa de Ernesto Valverde.

É um jogador praticamente perfeito a nível técnico, que encaixará na lógica de jogo blaugrana, mas também com queda para contra-ataque. O carioca também qualidade e capacidade para fazer várias posições no meio campo. Coutinho já jogou 32 jogos pela seleção, marcando oito golos.

O jogador, que deverá ser apresentado em Camp Nou na segunda-feira, foi formado no Vasco da Gama. Em 2010 saltou para o Inter de Milão, onde nunca foi muito influente nem feliz. Depois de um empréstimo ao Espanyol e de mais uma época no Inter, o Liverpool chegou-se à frente e contratou o brasileiro por menos de 15 milhões de euros. O jackpot para a equipa de Jürgen Klopp chegou agora.