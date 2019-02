O Qatar venceu a final da Taça da Ásia frente ao Japão... com um português na equipa

A festa do Qatar, depois de vencer a final da Taça da Ásia frente ao Japão tem um toque português, pelo menos na defesa da seleção. Pedro Correia foi um elemento titular na equipa que fez História no futebol do Qatar.

Nascido em Mem Martins, o defesa de origem cabo-verdiana começou a jogar em clubes locais e passou ainda em 2001 nos sub-13 do Benfica. Acabou por sair da formação das águias, continuou a crescer para o mundo do futebol no Estrela da Amadora e Farense, onde começou a dar os primeiros pontapés na bola como sénior. Até que, depois de uma passagem pelo Aljustrelense, surge a hipótese de viajar para o Qatar.

"Fui para o Qatar em 2010 para treinar à experiência no Al Ahli, e correu tudo bem. O clube fez uma proposta para assinar contrato de cinco anos, aceitei e cumpri esse acordo, depois foi o próprio presidente da Federação de Futebol do Qatar que veio falar comigo, para perceber a minha vontade de jogar pela seleção do país, aceitei e não estou arrependido, porque também contei com um forte apoio da minha família", contou à TSF o defesa, Pedro Correia.

Róró jogou sete jogos na Taça da Ásia como defesa direito. Mereceu a confiança do selecionador Félix Sánchez, o espanhol que trocou em 2006 a Academia do Barcelona, onde esteve dez anos, pelo projeto desportivo do país que vai receber o Mundial de 2022, mas a conquista da Taça da Ásia frente ao Japão já colocou o país em festa.

A festa do Qatar com a conquista da Taça da Ásia

"Tem sido uma loucura depois de uma experiência fantástica na Taça da Ásia, porque fizemos história ao conquistar este troféu e nunca me tinha sentido assim, foi espetacular conseguir ajudar este país", conta Pedro Correia, acrescentando que "o povo tem estado a viver com muita alegria este feito da seleção, tem apoiado e festejado em conjunto com o grupo de jogadores que fez história no futebol do Qatar".

O Qatar terminou a prova com o impressionante registo de sete vitórias noutros tantos encontros, tendo marcado 19 golos e sofrido apenas um ao longo dos 630 minutos do torneio. Agora vai surgir pela frente o Mundial de 2022, onde Pedro Correia conta marcar presença. Até porque, "este pode ser o melhor campeonato do mundo, a organização não tem olhado a custos para construir estádios modernos e instalações que vão receber esse torneio", revela o internacional catari.

Pedro Correia nas "aulas" do Professor Jesualdo

Pedro Correia começou a jogar no Qatar ao serviço do Al Ahli, onde esteve até 2015, agora está no Al-Sadd, treinado por Jesualdo Ferreira, que para RóRó "tem sido um apoio enorme, porque o professor Jesualdo fala sempre comigo nos treinos, e por isso, tenho aprendido muito com ele a treinar e a jogar no Al-Sadd", diz o defesa direito.

O Al-Sadd lidera o campeonato local, e conta no plantel com um dos melhores jogadores da história contemporânea do futebol mundial, o médio espanhol Xavi. Para Pedro Correia, o antigo jogador do Barcelona "tem sido uma inspiração mas também é uma honra partilhar o balneário com o Xavi, ele está sempre a partilhar a experiência que tem, com todos os colegas da equipa", diz o internacional qatari.

Uma aventura portuguesa no médio oriente, Pedro Correia, naturalizado pelo Qatar, adaptou-se bem à nova realidade e já leva 40 jogos na seleção, e o último encontro permitiu vencer o Japão na final da Taça da Ásia.