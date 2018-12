O sentimento Keizer e as mordidelas. Varandas completa 100 dias à frente do Sporting

Frederico Varandas deu, na noite desta segunda-feira, uma entrevista à Sporting TV para assinalar os 100 dias na presidência do clube. Abordando questões como a escolha de Marcel Keizer, a saída de José Peseiro, o campeonato, a relação com os rivais ou a justiça, Varandas deixou recados aos adversários e aos adeptos sportinguistas.

A escolha de Marcel Keizer para o comando técnico do Sporting foi um dos primeiros temas abordados por Varandas, que assegurou já conhecer o holandês e ter visto jogos das equipas que orientava.

"Aposta de risco? Para 99% das pessoas. Para mim não teve nenhum risco", assegurou o presidente leonino antes de explanar os fatores que levaram à escolha do holandês: "competência técnica, gestão do grupo e comunicação. Era a opção que me dava mais garantas." Keizer mereceu ainda rasgados elogios de Varandas, que o considerou "um grande treinador, é um grande senhor. Falam bem dele e ele merece. Nem eu acreditava que ia correr assim. Não é fácil para quem não conhece a realidade do futebol português, sem ter feito pré-época."

Sobre o processo de escolha, Varandas assegurou que já reparava em Keizer "há algum tempo. Tínhamos pessoas em comum e, depois, senti Marcel Keizer.Sou muito racional, mas também sigo o meu instinto. Fui ver como as equipas jogavam, a forma como lidera um grupo, tivemos conversas francas sobre jogadores, sobre o que pensava de futebol, a sua forma de ser... Tinha todas as peças para o menor risco possível".

A saída de Peseiro

Keizer entrou no Sporting após a saída de José Peseiro, treinador a quem Varandas agradeceu: "ótima pessoa, bom treinador, mas não era o que eu precisava naquele momento." Para o presidente sportinguista, "a decisão de mudança do treinador foi altamente tranquila", isto porque se sentia seguro do que estava a fazer. "Sou um presidente que gosta de passar dois dias por semana na Academia. Gosto de sentir e gosto de ver. Naquele momento, senti que o Sporting precisava de outra coisa. Não iria tirar alguém para por alguém que não fosse fazer melhor."

Adeptos acreditam no campeonato

Varandas assume que o campeonato é, neste momento, uma crença do próprio e dos adeptos, sem que tal se torne numa obrigação. "Diziam que íamos demorar épocas, mas de repente, em 100 dias, temos uma equipa que todos os sportinguistas acreditam que pode ser campeão. É contra todas as probabilidades? É. Temos as mesmas condições e preparação dos outros? Não temos mas eu, no fundo, acredito. Não é uma exigência", assegurou.

Com o mercado de janeiro à porta, Frederico Varandas não quis assumir alvos mas garantiu que o clube está "atento" aos negócios possíveis.

Academia é "galinha dos ovos de ouro"

A academia sportinguista é uma infraestrutura sobre a qual, entende o líder do clube, é preciso intervir, pelo que vai avançar, para já, com a substituição dos relvados sintéticos. "Já lançámos concurso para substituir os relvados sintéticos. Temos relvados têm 15 anos. Clubes como o Arsenal mudam de relvados todos os anos, isto faz diferença", avançando que já existe um projeto para construir novos campos.

"A Academia está a rebentar pelas costuras. Temos uma equipa de futebol profissional - a feminina - com orçamento de mais de um milhão de euros que treina num sintético onde eu não jogaria com os meus amigos. Estamos a melhorar a Academia, esta é a nossa galinha dos ovos de ouro. Ainda vão chegar mais pessoas. Francisco Tavares já está a trabalhar via correio electrónico. Vai chegar ainda um coordenador técnico da Academia em janeiro", revelou.

"Se tiver de morder, mordo."

O presidente do Sporting eleito há 100 dias tem optado por uma postura mais recatada em relação ao antecessor Bruno de Carvalho, mas nem por isso deixará de toma uma posição mais assertiva caso o considere necessário.

"Não é preciso estar sempre a falar e a fazer barulho. Não é por estar muitas vezes calado que não se defende bem o clube. Eu não ladro, mas se tiver de morder, mordo. Não vou criar um facto para falar. Falarei sempre que achar necessário", atirou.

Numa rápida alusão aos casos da justiça que envolvem o futebol português, Frederico Varandas deixou uma garantia aos sportinguistas: "herdámos situações difíceis, mas esta direção promete que nunca teremos a vergonha de ter a PJ a entrar no Sporting. Isso interessa muito aos sportinguistas. Confio na justiça e garanto que com esta equipa nunca haverá PJ dentro do estádio ou do pavilhão", afirmou quando questionado sobre os vários processos judiciais relacionados com o futebol nacional e também com o clube.