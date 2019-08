© Pedro Rocha/Global Imagens

José Eduardo diz que o Sporting está num beco sem saída. Em entrevista à TSF, o antigo jogador dos leões entende que a direção de Frederico Varandas não tem tomado as melhores decisões e que isso se reflete no rendimento da equipa em campo. José Eduardo fala mesmo numa crise em Alvalade.

"O clube foi atingido por uma catástrofe enorme a vários níveis. A partir desse momento não se conseguiu reorganizar... nem vai conseguir. O clube está completamente fraturado. É muito difícil unir esforços em torno da equipa quando toda a gente tem opinião sobre tudo. Depois começam as dúvidas e quando os resultados não aparecem os responsáveis entram em stress e quando isto acontece não tomas as melhores decisões. Por isso, o Sporting está aqui num beco sem saída. Vem aí um jogo com o Sp. Braga fundamental e caso o Sporting não obtenha um resultado positivo, creio que estaremos perante uma crise de grandes dimensões", afirma José Eduardo, que esteve na lista de José Maria Ricciardi nas última eleições para a presidência leonina.

"O Sporting está num beco sem saída", atira José Eduardo 00:00 00:00

O antigo defesa do Sporting explica à TSF que os dirigentes leoninos deviam expor a situação financeira do clube e recorda ainda as palavras de Frederico Varandas após o dérbi com o Benfica na Supertaça: "O presidente do Sporting teve uma afirmação muito pouco feliz. Mas isso é o menos porque afirmações infelizes temos todos. A grande questão é que tipo de clube é que temos neste momento. É um clube em que todos os sócios percebem de tudo. Percebem de marketing, de andebol, de basquetebol, de futebol, percebem de tudo. Portanto, é muito difícil governar uma nação destas", explica José Eduardo, que defende que "a área da comunicação tem de melhorar muito. Fundamentalmente tem de dizer a verdade aos sócios e confessar qual é a real situação financeira do clube".

José Eduardo analisa a situação do clube de Alvalade 00:00 00:00

José Eduardo não tem dúvidas que "a equipa joga pouco, tem tido maus resultados desde o princípio da época e, neste momento, está muito pouco confiante." É, também, da opinião que "oSporting está muito "dependente de Bruno Fernandes" e acredita que antes de ir ao mercado o emblema de Alvalade tem primeiro que resolver "problemas evidentes na estrutura" verde e branca. José Eduardo considera que o Sporting tem "alguns bons jogadores", tem um "grande jogador" (Bruno Fernandes), e que o resto do plantel tem uma qualidade mediana.

Ex-jogador leonino aponta o dedo a Marcel Keizer 00:00 00:00

Sobre Marcel Keizer, o ex-futebolista defende na TSF que o holandês é "um treinador vulgar". "É um treinador de escola, que segue a cartilha. Faz substituições em função daquilo que predefine e não me parece que os grandes treinadores sejam esses. Os grandes treinadores são aqueles que analisam no momento e alteram muitas vezes as ideias preconcebidas que têm. Acho que o Marcel Keizer é um treinador que devemos considerar por ser educado e dedicado, mas é um treinador vulgar."