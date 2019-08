"O Tottenham tinha tudo acertado comigo, mas o Sporting não aceitou"

Bruno Fernandes reafirma desejo de jogar em Inglaterra © Pedro Rocha/Global Imagens

Bruno Fernandes confirma, numa entrevista, que esteve a um pequeno passo de se tornar jogador do Tottenham. O negócio só não se concretizou por causa das exigências do Sporting, que queria receber 70 milhões de euros pelo capitão, que na época passada passou a fasquia dos 30 golos.

""Como todos sabem, o Tottenham fez várias propostas por mim. Tudo acertado comigo - ou praticamente deveria estar. Nunca fiz grandes exigências, o meu empresário ficou sempre de tratar das partes financeiras. Era e é um objetivo meu jogar em Inglaterra, o Sporting sabe disso, toda a gente sabe disso, e havia condições para que as coisas fossem feitas. Mas o Sporting entendeu que o valor não era suficiente e tenho de respeitar a decisão", explica o capitão leonino, numa entrevista à revista "GQ".

Apesar do falhanço na transferência, o jogador mostra-se satisfeito com a sua continuidade em Alvalade. "Qualquer jogador tem de se sentir motivado para continuar num clube como o Sporting, um grande clube, que luta por grandes objetivos. Iria sair do Sporting no dia em que os meus objetivos não fossem compatíveis com os do clube mas continuam a sê-lo. Ter o sonho de jogar em Inglaterra não impedia a continuidade no Sporting", disse.

Questionado sobre a rescisão contratual após os ataques à Academia de Alcochete, em maio de 2018, Bruno Fernandes admite que foi um momento difícil, sublinhando que quando decidiu voltar tomou a melhor opção.

"A rescisão de contrato não me arrepende a ter feito na altura. Depois voltei atrás porque achei que era o melhor para mim, não por uma questão de arrependimento. Sempre tive bem no Sporting. Tive um início difícil depois de voltar, já esperava que a receção dos adeptos - não de todos mas parte deles - não fosse a melhor, mas não me sinto arrependido, até porque tive a melhor época da carreira."