"Objetivo é vencer." Miguel Oliveira quer acelerar até ao título de campeão mundial

A ambição existe e o objetivo está definido: Miguel Oliveira quer ser campeão do Mundo de Moto GP. Em declarações à TSF, o piloto português, que se estreou nas pistas de Moto GP no último fim de semana assume a vontade de chegar ao topo.

"O meu objetivo é vencer.É claro que estou no campeonato para poder ser campeão do mundo e sei que, para isso, tenho que ir passo a passo.Neste momento, talvez ainda não tenha armas suficientes para poder lutar por vitórias constantemente, mas o objetivo é chegar lá.Portanto, é continuar a trabalhar no duro, fazer boas corridas, boas prestações e continuar a subir", reforçou o piloto natural de Almada.

A próxima corrida em que Miguel Oliveira participará decorre a 31 de março, na Argentina, o Gran Premio Motul de la República Argentina. Na sua estreia, no Grande Prémio do Qatar, Miguel Oliveira acabou a corrida no 17.º lugar, não conseguindo pontuar.