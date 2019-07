Oficial. Nakajima é reforço do FC Porto até 2024

© TWITTE/FCPORTO

O internacional japonês Nakajima foi oficializado como reforço do FC Porto. Os dragões pagaram por 50% do passe do avançado 12 milhões de euros.

O jogador, que representou o Portimonense e o Al-Duhail, assinou o contrato válido para as próximas cinco temporadas com os dragões.

O avançado nipónico está de regresso ao futebol português e no Dragão vai vestir a camisola 8, que pertencia a Brahimi.

Nakajima junta-se aos reforços Zé Luís, que também foi apresentado esta sexta-feira, e Renzo Saravia, lateral-direito argentino.