Ogier iguala recorde de sete triunfos no Rali de Monte Carlo

O francês Sebastien Ogier (Citroën) entrou de modo auspicioso na nova temporada e venceu a edição n.º 87 do Rali de Monte Carlo após duelo emotivo com Thierry Neuville (Hyundai).

Uma luta que durou até ao derradeiro metro - a diferença final foi 2,2 segundos - com o campeão a igualar, com esta vitória, o recorde de sete triunfos de Sebastien Loeb

Protagonista da 3.ª e última alteração na liderança do Monte Carlo, posição conquistada na 7.ª das 16 classificativas, Sebastien Ogier viu, desde então, especial após especial, Thierry Neuville encurtar a diferença.

À entrada para a última classificativa, escassos quatro décimos de segundo separavam o hexacampeão do mundo do belga da Hyundai. O piloto da Citroën queixava-se de problemas no acelerador do C3, mas na "power stage final" foi mais forte, ganhou 1,7 segundos a Thierry Neuville e colocou a diferença final em 2,2 segundos após 323 quilómetros ao final em condições de aderência, por vezes, muito precárias.

Com esta 3.ª vitória consecutiva no Monte Carlo, 45.ª da carreira, Ogier igualou o recorde de sete triunfos com assinatura de Sebastien Loeb e estreou-se a ganhar pela Citroen na prova que marcou o regresso â marca francesa, depois de ter conquistado o triunfo pela Peugeot, Volkswagen e Ford, sempre com modelos diferentes.

E, se Sebastien Ogier e Thierry Neuville foram os grandes protagonistas deste arranque do Mundial, Ott Tanak, com uma entrada fulgurante - foi o 1.º líder -- encetou vigorosa recuperação, premiada com o 3.º lugar para a Toyota; ou seja, três marcas diferentes no pódio.

Na estreia pela Hyundai, Sebastien Loen terminou na 4.ª posição, a 2m 28,2 s do vencedor, após duelo intenso com Jari-Matti Latvala. O piloto da Toyota ficou a 1,7 segundos do francês.

O britânico Kris Meeke assinou a estreia pela Toyota com o triunfo na "power stage" e o 6.º lugar final.

O Campeonato do Mundo prossegue na Escandinávia: a 2.ª prova é o Rali da Suécia de 14 a 17 de fevereiro.