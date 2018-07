Árbitra interrompe jogo entre a Oliveirense e Académica. Em causa está um puxão

A Oliveirense empatou esta quarta-feira, 0-0, frente à Académica, num jogo particular que se realizou em Oliveira de Azeméis. O encontro acabou mais cedo, aos 62', após o treinador dos "estudantes" Carlos Pinto, não atender ao pedido da juíza da partida, Sandra Bastos, em retirar do campo o médio Guima.

O jogador, emprestado pelo Sporting à Briosa, não terá gostado de uma decisão de Sandra Bastos e puxou-a por um braço, tendo esta dirigido-se imediatamente ao banco da Académica e pedido a Carlos Pinto que retirasse o jogador do campo, ao que este recusou, pelo que a árbitra deu por concluído o encontro.

A equipa da casa foi a primeira a criar o primeiro lance de perigo, aos oito minutos, com Agdon a rematar para defesa apertada de Peçanha, tendo sido preciso esperar quase mais 20 minutos para ver outro lance de perigo, desta vez para a Académica. Após a marcação de um livre na esquerda, Diogo Ribeiro desviou de cabeça, com a bola a passar junto ao poste da baliza defendida por Júlio Coelho.

No segundo tempo, com as diversas substituições operadas, a partida baixou de ritmo e as ocasiões de golo foram escassas, até que aos 62' deu-se o caso do jogo, que terminou pouco depois por decisão de Sandra Bastos.

Oliveirense e Académica voltam a defrontar-se a 12 de agosto, no Estádio Municipal de Aveiro ('casa emprestada' da Oliveirense) para o arranque oficial da II Liga de futebol.

A Oliveirense, treinada por Pedro Miguel, alinhou de início com Júlio Coelho, Alemão, Manuel Godinho, Sérgio Silva, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Paraíba, João Amorim, Diogo Valente, Serginho e Agdon

Jogaram ainda Kadu, Diogo Sousa, Duarte, Sérgio Ribeiro, Mehdi, Miguel Silva e Erick Moreno.

Já a Académica começou o jogo com Peçanha, Traquina, Brendon, Rui Rua, Joel Ferreira, Ricardo Dias, Reko, Vilela, David Teles, Zé Paulo e Diogo Ribeiro.

Jogaram ainda Fernando Alexandre, Guima, William, Marinho, Paulo Matos e Nuno André.