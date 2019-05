Onze detidos no Jamor antes da final da Taça de Portugal

A posse de artefactos pirotécnicos esteve na origem da maioria das detenções feitas junto ao Estádio do Jamor © LUSA

TSF/Lusa Por 25 Maio, 2019 • 14:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Onze pessoas foram detidas, este sábado, nas imediações do Estádio do Jamor, ainda antes do início do jogo para a final da Taça de Portugal, que opõe o Sporting ao FC Porto.

Pub Pub

De acordo com a subcomissária da Polícia de Segurança Pública (PSP) Ana Carvalho, em declarações à TSF, foram detidas nove pessoas por posse de artefactos pirotécnicos, uma pessoa por posse de estupefacientes e foi ainda feita uma outra detenção relacionada com um incidente de trânsito.

A PSP apelou a que os adeptos se dirijam atempadamente ao estádio e que não levem objetos de grande dimensão nem objetos que não são permitidos, para facilitar o processo de revista à entrada.

FC Porto e Sporting, segundo e terceiro classificados da I Liga, respetivamente, procuram este sábado conquistar a Taça de Portugal de futebol, que seria o seu segundo troféu da época e 17.º título na competição.

'Dragões' e 'leões' somam ambos 16 triunfos na segunda prova mais importante do calendário nacional, num 'ranking' liderado pelo Benfica, com 26, pelo que o êxito na 79.ª edição isolará o vencedor no segundo lugar.

O FC Porto começou 2018/19 a ganhar, impondo-se ao Desportivo das Aves na Supertaça, por 3-1, em Aveiro.

Posteriormente, o Sporting engordou a sala de troféus com a Taça da Liga, em Braga, batendo precisamente o rival 'azul e branco', no desempate por penáltis (3-1), depois do 1-1 no tempo regulamentar.

Este vai ser o quarto jogo entre ambos em 2018/19: o FC Porto desempatou - após empates em Alvalade e na final da Taça da Liga -, com um triunfo, ainda que inconsequente, há uma semana, por 2-1, na última jornada da I Liga.

Os rivais já se encontraram por 39 vezes na Taça de Portugal, quatro delas em finais, com os oponentes a repartir igualmente o número de triunfos, dois para cada.