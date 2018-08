Os campeões regressaram com os Jogos Olímpicos no horizonte

Nelson Évora e Inês Henriques, os atletas portugueses que conquistaram o ouro nos europeus de atletismo realizados em Berlim, aterraram em Lisboa esta segunda-feira acompanhados da restante comitiva.

Na bagagem, além da medalha, trouxeram a vontade de continuar no caminho das conquistas.

Em declarações aos jornalistas, Nelson Évora reforço a ideia que já tinha lançado logo depois do voou para o ouro na pista do Estádio Olímpico da capital alemã.

"O objetivo é chegar a Tóquio o mais forte possível e trazer uma medalha. Nunca fui para uma grande competição sem pensar numa medalha. Ainda faltam muitos treinos até lá, pequenas lesões, e há que gerir bem. Temos um plano bastante bom", disse o atleta que juntou o título europeu ao Mundial e Olímpico no triplo salto.

Do outro lado, estava Inês Henriques, que foi a mais rápida na prova dos 50 quilómetros Marcha.

O repórter António Botelho esteve no Aeroporto de Lisboa a acompanhar a recepção à comitiva portuguesa que participou nos Europeus de Berlim

"É, sem dúvida, um dos melhores momentos da minha carreira. Os 50 kms são uma oportunidade que me vieram dar. Sou uma pioneira e sinto-me muito feliz por isso. [Os Jogos Olímpicos] são o grande objetivo. Acredito com todas as minhas forças que estarei em Tóquio a fazer os 50 kms marcha", disse.

Com os Jogos Olímpicos no horizonte, os novos campeões europeus de Triplo Salto e Marcha vão agora iniciar a sua fase de preparação e qualificação.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, considerou Inês Henriques e Nelson Évora, os dois medalhados de ouro em Berlim, "ídolos" para os mais jovens e "um exemplo" para o desporto português, enaltecendo a prestação de toda a comitiva nestes Campeonatos da Europa.

"Foi uma grande performance para o atletismo português. Além da análise dos resultados, fica uma grande satisfação e um grande orgulho. Não só pelos medalhados, mas pela média de resultados, que foi dos melhores Campeonatos da Europa de sempre. O nome de Portugal ficou bem marcado naquele estádio. Demonstrámos que aumentámos a nossa competitividade ao nível internacional", concluiu.