Os "meninos" de Santos: uma das convocatórias mais jovens de sempre na selecção

Para os jogos frente à Croácia (quinta-feira, amigável) e Itália (segunda-feira, Liga das Nações), Fernando Santos apostou claramente na renovação da seleção nacional, operando mesmo aquilo que se pode chamar de revolução na convocatória, com a chamada "em massa" de jovens valores.

Dizem os números que esta é uma das convocatórias mais jovens da história na seleção nacional A, com uma média de idades de 24.5 anos. Note-se, por exemplo. que Portugal apresentou no último campeonato do Mundo um grupo de jogadores com a média etária de 27.6, praticamente igual à apresentada no Euro-2016 de boa memória. Já no campeonato do Mundo de 2014 (no Brasil) a média fora de 28.9, uma das mais elevadas de sempre na seleção portuguesa.

Desde os tempos da ascensão à equipa principal da famosa Geração de Ouro, bicampeã do Mundo de juniores em 1989 e 1991, com Carlos Queiróz, que não se via uma convocatória tão jovem: 13 dos 24 convocados por Fernando Santos para os primeiros compromissos da temporada têm menos de 25 anos.

Vejamos: Raphael Guerreiro, João Cancelo e Bernardo Silva têm 24 anos; Bruma, Gelson Martins e Bruno Fernandes têm 23; Rony Lopes e André Silva têm 22; Gonçalo Guedes, Renato Sanches, Ruben Neves e Ruben Dias têm 21; e Gedson Fernandes tem 19.

Do meio campo para a frente todos os 13 futebolistas convocados têm menos de 30 anos, sendo o mais velho Pizzi (28). E desses 13 jogadores, nove estão abaixo dos 25 anos.

Claro que é importante termos a consciência de que não será fácil ganhar a seleções de topo com tantos jogadores sem experiência internacional. Não é por acaso que na história da equipa das quinas os resultados mais brilhantes foram obtidos sempre com grupos de trabalho com uma média de idades superior a 26.5: Mundial-66 (terceiro lugar, 26.7), Euro-84 (terceiro lugar, 28); Euro-2000 (terceiro lugar, 27.5); Euro-2004 (segundo lugar, 26.6); Euro-2012 (terceiro lugar, 26.8), Euro-2016 (primeiro lugar, 27.6).

Sem que se questione a óbvia necessidade de renovação da seleção, é sabido que a experiência é habitualmente muito valorizada pelos selecionadores, devido também às características especiais das equipas nacionais, que praticamente não treinam e passam meses sem se reunirem. Não será por acaso que as seleções são compostas normalmente por jogadores mais velhos do que as equipas de clube - em média, a diferença é de quase dois anos.

Convém, portanto, os adeptos portugueses estarem preparados para os custos desportivos desta assumida opção de Fernando Santos.