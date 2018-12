Otávio Machado espera que seja Conceição a bater o recorde de vitórias

Quinze vitórias consecutivas, fomentadas por um espírito "guerreiro" e pela mentalidade dos jogadores. Foram estes os segredos da marca histórica do FC Porto de 1984/85 para Otávio Machado, então adjunto de Artur Jorge na equipa azul e branca. Uma marca pode ser igualada no próximo domingo, caso a equipa de Sérgio Conceição vença o Rio Ave, no Estádio do Dragão.

"Passaram muitos treinadores, grandes jogadores pelo clube, mas esse recorde ninguém conseguiu. Espero que seja Sérgio Conceição a fazê-lo", deseja Otávio Machado. A olhar de fora para o futebol, o antigo técnico considera que o treinador dos dragões recuperou o espírito que reinava no Dragão nos anos 80, a "vontade" dos jogadores, compromisso dentro de campo e "espírito guerreiro".

Tal com na temporada 1984/85, também no plantel atual Otávio Machado denota a personalidade do plantel, jogadores que incorporam o espírito do clube. Isto apesar de serem tempos diferentes, com menos jogadores portugueses.

Na década de 1980, lembra Otávio Machado, havia já parte do caminho percorrido. "Começou com a entrada e José Maria Pedroto [ainda nos anos 70]. A partir daí o clube começou a criar as bases, as raízes, que passam muito por tipificar o jogador que interessava do FC Porto. Depois disso, a única coisa que mudava, de ano para ano, era o treinador"

No FC Porto de Artur Jorge figuravam nomes com Fernando Gomes, Paulo Futre, Eurico Gomes, Augusto Inácio ou Jaime Magalhães. Foi o primeiro título de Pinto da Costa como presidente do FC Porto. A série de vitórias começou no terreno do Belenenses, e terminou com uma derrota no Estádio da Luz, em jogo da Supertaça, disputado em março.

Para Sérgio Conceição a série de triunfos começou com uma goleada por 0-6 ao Vila Real, na Taça de Portugal. O Rio Ave é o próximo adversário. Para esse jogo, o FC Porto já anunciou que os bilhetes para o encontro estão esgotados. Estádio cheio para um jogo que pode ditar uma marca histórica.