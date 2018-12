"Cometi o erro de ter sido voluntarista." Bruno de Carvalho não vai à AG, mas discursa no Facebook

Foi de forma calma e serene que o pai e a irmã de Bruno de Carvalho chegaram ao Pavilhão João Rocha, em Alvalade, onde este sábado se decide o futuro do ex-presidente e antigos membros da sua direção.

Em declarações à TSF, Alexandra Carvalho é parca em palavras. Diz apenas que acredita na justiça que possa ser feita este sábado nesta reunião magna.

Bruno de Carvalho, que não vai estar comparecer nesta Assembleia-geral do Sporting, publicou uma declaração no Facebook onde pede o apoio dos sócios:

"Eu, continuo a ser o mesmo homem que fez do Sporting Clube de Portugal um Clube mais forte e que mereceu a vossa aprovação esmagadora nas eleições de 2017! Que lutou pelo nosso Clube com a força de um Leão durante cinco anos e meio! Quando hoje, forem chamados a votar, peço, humildemente, a todos os Sportinguistas que pensem nesse homem, e no melhor dos cincos anos de trabalho e dedicação que entreguei com afinco e paixão ao nosso Clube", pode ler-se.

"Tenho um grande orgulho no trabalho que eu e a minha equipa desenvolvemos, mas neste caminho de transformação do Sporting, nem tudo foi perfeito: EU ERREI", assume Bruno de Carvalho. "Cometi o erro de ter sido voluntarista (...) Dei à comunidade sportinguista a ideia de que estaria agarrado ao poder quando a única coisa a que estava realmente agarrado era à incondicional defesa do nosso Sporting. Da nossa família. Porque é assim que defendemos a família."

Antes dos familiares do ex-presidente do Sporting entraram o presidente da Mesa, Rogério Alves e o presidente do clube, Frederico Varandas.

Em declarações à TSF, Rogério Alves, presidente da mesa da Assembleia-geral sublinha que o clube criou condições para que os sócios tomem a decisão que entenderem.

"Quanto maior a participação, mais força e poder terá a decisão", lembra.

No local, nota-se a presença da polícia que montou um cordão de segurança em torno do Pavilhão, mas o clima é bastante tranquilo, sem incidentes a registar.