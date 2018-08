PAOK avisa: "É um jogo muito difícil, mas a pressão está do lado do Benfica"

O defesa brasileiro Léo Matos assegurou esta terça-feira que o PAOK vai entrar para ganhar ao Benfica no encontro da segunda mão dos play-offs da Liga dos Campeões de futebol, na quarta-feira.



"O PAOK vai entrar para ganhar o jogo. O resultado é perigoso, mas é um pouco mais favorável para nós, porque se não sofrermos golos passamos", afirmou o brasileiro, que na passada terça-feira foi titular, em Lisboa, no jogo da primeira mão, que terminou empatado 1-1.



Léo Matos reconheceu que em casa o Benfica "até criou mais situações de perigo", mas alertou para as dificuldades que o PAOK costuma criar no seu estádio, diante do seu público.



"No primeiro jogo eles até criaram mais chances. mas nós aguentámos bem a pressão, sobretudo na primeira parte. Aqui eles vão sentir-se muito desconfortáveis, é difícil jogar aqui quando estádio está cheio. Vamos tentar tirar proveito disso", afirmou.

O brasileiro admitiu que à partida para a eliminatória o Benfica tinha algum favoritismo, por ser "uma equipa mais habituada à 'Champions'", mas afirmou que "depois do resultado do primeiro jogo não há favoritos".



"Iremos forçá-los a ter uma postura diferente, porque o nosso comportamento será diferente. Amanhã [na quarta-feira] quem vai imprimir o ritmo de jogo seremos nós, acredito que o PAOK obrigará o Benfica a ter mais cuidados", referiu.



O técnico da equipa grega, que na segunda-feira renovou contrato até 2020, assegurou que o PAOK está confiante e passou a pressão para o lado da formação portuguesa.



"Estamos confiantes de que estaremos na fase de grupos, de jogo para jogo vamos aumentando a nossa confiança, sabemos como reagir em momentos de pressão, temos uma mentalidade forte. É um jogo muito difícil, mas a pressão está do lado do Benfica", disse Razvan Lucescu.

O Benfica e PAOK Salónica decidem na quarta-feira quem marcará presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que será dirigido pelo árbitro alemão Feliz Brych.



Em 21 de agosto, as duas equipas empataram 1-1 no encontro da primeira mão, com os 'encarnados' a adiantarem-se no marcador aos 45+1 minutos através de uma grande penalidade convertida por Pizzi, e os gregos a chegarem ao empate aos 76, através de um tento de Warda.