PAOK oficializa Abel Ferreira. SC Braga recebe 2,5 milhões de euros

O PAOK de Salónica confirmou, esta segunda-feira, a contratação do treinador português Abel Ferreira, uma notícia que a TSF já tinha avançado este domingo.

O técnico de 40 anos assinou por três épocas com o campeão grego, sendo apresentado pelo clube como "the next big thing" (a próxima grande coisa) entre os treinadores nacionais. O SC Braga recebe 2,5 milhões pela transferência, valor confirmado pelo comunicado emitido pelos arsenalistas e entregue na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

No mesmo documento, o SC Braga refere que os treinadores adjuntos João Miguel Barreto Martins, Carlos Filipe Rodrigues Martinho e Vitor Ilídio Castanheira Penas rescindem com o clube sem custos para que possam acompanhar o técnico principal.

Abel Ferreira deve agora seguir para a Holanda, onde o plantel do PAOK já iniciou os trabalhos de pré-época. O primeiro grande desafio será a tentativa de qualificação para a Liga dos Campeões, tarefa que implica ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o 'play-off' que antecede a fase de grupos.

O treinador, de 40 anos, chegou a Braga para treinar a equipa B dos minhotos em 2014/15 e assumiu o comando da principal no final de 2016/17.

Em maio de 2018, renovou por mais dois anos o contrato com o Sporting de Braga, estendendo-o até 2020/21.

Em 2017/18, o treinador quebrou alguns recordes internos dos 'arsenalistas' fazendo a temporada com mais pontos (75), assim como de número de vitórias num campeonato (24).