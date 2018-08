Paulo Bento vai ser o novo selecionador da Coreia do Sul

Paulo Bento vai treinar a seleção da Coreia do Sul.

O antigo selecionador português vai suceder a Shin Tae-yong, avança a agência Yonhap, citada pela Reuters, para liderar seleção sul-coreana no Mundial de 2022.

O português de 49 anos iniciou a carreira de treinador no Sporting onde venceu duas taças antes de ser nomeado técnico principal de Portugal em 2010. Foi demitido após a saída da fase de grupos de Portugal no Mundial de 2014.

Depois de passar pelo Brasil, com a equipa do Cruzeiro, e pela Grécia com o Olympiakos, o último clube dirigido pelo técnico foi o chinês Chongqing Lifan. Apontado em dezembro, Paulo Bento foi demitido no mês passado com a equipa em 12º lugar na tabela de classificação e eliminado da taça da China.