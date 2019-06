Paulo Fonseca é o novo treinador da Roma

© Ricardo Junior /Global Imagens

O português Paulo Fonseca é o novo treinador da AS Roma.

O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do clube, depois de já ter sido anunciado imprensa desportiva que os italianos já tinham chegado a acordo com o Shakhtar Donetsk para transferência.

Em comunicado, a Roma avança que o técnico de 46 anos assina contrato por dois anos, com opção de renovação por um terceiro.

"Temos o prazer de receber Paulo Fonseca", disse o presidente Jim Pallotta, citado no site ofical do Roma. "Paulo é um treinador jovem e ambicioso com experiência internacional, uma mentalidade vencedora e é conhecido pela sua ideia corajosa e ofensiva de futebol que vai entusiasmar os nossos adeptos".

[Notícia em atualização]