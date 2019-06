Paulo Fonseca vai treinar a AS Roma

Depois de Portugal e Ucrânia, Paulo Fonseca ruma a Itália © Reuters

O treinador Paulo Fonseca já tem acordo com a AS Roma e estará na capital italiana na próxima segunda-feira para fechar o contrato com a equipa da Serie A.

Pub Pub

A TSF apurou que o técnico português vai assinar um vínculo válido para as próximas duas épocas, com mais uma de opção.

Nas últimas horas, o Shakthar Donestk e a AS Roma acertaram os detalhes para a rescisão do treinador que orientou a equipa ucraniana durante os últimos três anos, tendo conquistado todos os campeonatos.

Depois da saída de Eusebio Di Francesco, que abandonou o banco da equipa romana na sequência da eliminação da Liga dos Campeões frente ao FC Porto, a AS Roma contratou o experiente Claudio Ranieri, que terminou a temporada na sexta posição da liga italiana.