Pedalar para conquistar Portugal em bicicleta

Por Miguel Jorge Fernandes com Lusa 31 Julho, 2019 • 06:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pela terceira vez em 81 edições, a prova parte de Viseu e terá como grande destaque as subidas à Torre, Serra do Larouco e Senhora da Graça.

Pub Pub

Para o prólogo desta quarta-feira, o espanhol Gustavo Veloso vai ser o último a partir para a etapa com uma extensão de seis quilómetros. Gustavo Veloso, que venceu a Volta a Portugal em 2014 e 2015, substitui no fecho do prólogo, o compatriota Raúl Alarcón - W52-FC Porto -, que está lesionado e não participa na prova portuguesa.

Pub Pub

A saída do primeiro corredor, o espanhol Cristian Mota - Miranda-Mortágua -, está marcada para as 15.14 horas, sendo que Gustavo Veloso, deverá arrancar por volta das 17.25 horas.

No dia seguinte, a etapa arranca em Miranda do Corvo até Leiria, com a primeira contagem de montanha, na Serra da Lousã.

O dia mais longo liga a Marinha Grande a Santo António dos Cavaleiros, em Loures, mas é apenas no domingo que chega o primeiro grande teste para a geral com a subida à Torre, entre a Pampilhosa da Serra e a Covilhã.

Antes do dia de descanso, a 7 de agosto, há uma ligação entre Oliveira do Hospital e a Guarda. Segue-se depois a Torre de Moncorvo com ligação até Bragança, com nova chegada ao "sprint" esperada.

Aquela capital de distrito marca a partida para a sétima etapa, no dia 08 de agosto, que terá uma dificuldade com a subida à Serra do Larouco, em Montalegre. Depois o Alto Minho apresenta um dia menos exigente entre Viana do Castelo e Felgueiras, na oitava etapa, antes da ligação "rainha", entre Fafe e a Senhora da Graça, no sábado, dia 10.

A final vai decorrer na cidade do Porto com um contrarrelógio de 19,5 quilómetros que parte de Vila Nova de Gaia e atravessa o rio Douro para definir o vencedor final, em plena Avenida dos Aliados.

Lista dos 132 corredores da Volta a Portugal de bicicleta:

W52-FC Porto (Por):

1 - Gustavo Veloso (Esp)

2 - Ricardo Mestre (Por)

3 - Daniel Mestre (Por)

4 - António Carvalho (Por)

5 - Edgar Pinto (Por)

6 - João Rodrigues (Por)

7 - Samuel Caldeira (Por)

Diretor desportivo: Nuno Ribeiro (Por)

Israel Cycling Academy (Isr):

11 -Awet Andemeskel (Sue)

12 - Freddy Ovett (Aus)

13 - Alexander Cataford (Can)

14 - Zakkari Dempster (Aus)

15 - Omer Goldstein (Isr)

16 - Benjamin Perry (Can)

17 - August Jensen (Nor)

Diretor desportivo: Óscar Guerrero (Esp)

Arkéa Samsic (Fra)

21 - Thibault Guernalec (Fra)

22 - Maxime Daniel (Fra)

23 - Brice Feillu (Fra)

24 - Romain le Roux (Fra)

25 - Bram Welten (Hol)

26 - Clement Russo (Fra)

27 - Robert Wagner (Ale)

Diretor desportivo: Yvon Caer (Fra)

Caja Rural-Seguros RGA (Esp)

31 - Domingos Gonçalves (Por)

32 - Álvaro Morata (Esp)

33 - David González Lopez (Esp)

34 - Sergio Pardilla (Esp)

35 - Nelson Soto (Col)

36 - Julen Moreno (Esp)

37 - Matteo Malucelli (Ita)

Diretor desportivo: Rúben Hernández (Esp)

Euskadi-Murias (Esp)

41 - Mário González (Esp)

42 - Mikel Aristi (Esp)

43 - Juan Lopez-Cozar (Esp)

44 - Urko Berrade (Esp)

45 - Sergio Samitier (Esp)

46 - Gotzon Udondo (Esp)

47 - Héctor Saez (Esp)

Diretor desportivo: Ruben Perez (Esp)

Medellín (Col):

51 - Óscar Sevilla (Esp)

52 - Weimar Roldán (Col)

53 - Fábio Duarte (Col)

54 - Robizgon Oyola (Col)

55 - Walter Vargas Alzate (Col)

56 - Christian Montoya Giraldo (Col)

Diretor desportivo: José Velásquez (Col)

Amore & Vita - Prodir (Let):

61 - Danilo Celano (Ita)

62 - Pierpaolo Ficara (Ita)

63 - Marco Tizza (Ita)

64 - David Appolonio (Ita)

65 - Yukinori Hishinuma (Jpn)

66 - Andrea Meucci (Ita)

67 - Viesturs Luksevics (Let)

Diretor desportivo: Maurizio Giorgini (Ita)

Sporting-Tavira (Por):

71 - Tiago Machado (Por)

72 - Frederico Figueiredo (Por)

73 - Alejandro Marque (Esp)

74 - Aleksandr Grigorev (Rus)

75 - Álvaro Trueba (Esp)

76 - José Mendes (Por)

77 - David Livramento (Por)

Diretor desportivo: Vidal Fitas (Por)

Swiss Race Academy (Sui)

81 - Mathias Reutimann (Sui)

82 - Lukas Rüegg (Sui)

83 - Gian Friesecke (Sui)

84 - Cyrille Thièry (Sui)

85 - Timon Rüegg (Sui)

86 - Fabian Paumann (Sui)

87 - Rafael Krähemann (Sui)

Diretor desportivo: Marcello Albasini (Sui)

Efapel (Por)

91 - Jóni Brandão (Por)

92 - Sérgio Paulinho (Por)

93 - Henrique Casimiro (Por)

94 - Rafael Silva (Por)

95 - Bruno Silva (Por)

96 - Fabricio Ferrari (Uru)

97 - Nikolay Mihaylov (Bul)

Diretor desportivo: Rúben Pereira (Por)

Aviludo-Louletano (Por)

101 - Vicente García de Mateos (Esp)

102 - David de la Fuente (Esp)

103 - Luís Fernandes (Por)

104 - Óscar Hernández (Esp)

105 - Nuno Meireles (Por)

106 - Márcio Barbosa (Por)

107 - André Evangelista (Por)

Diretor desportivo: Jorge Piedade (Por)

ProTouch (Afs)

111 - Kent Main (Afs)

112 - Jayde Julius (Afs)

113 - Eddie van Heerden (Afs)

114 - Calvin Beneke (Afs)

115 - Clint Hendricks (Afs)

116 - James Fourie (Afs)

117 - Mornay van Heerden (Afs)

Diretor desportivo: José Ferreira Rodrigues (Por)

Rádio Popular Boavista (Por)

121 - João Benta (Por)

122 - David Rodrigues (Por)

123 - Luís Gomes (Por)

124 - Hugo Nunes (Por)

125 - Daniel Silva (Por)

126 - Luís Mendonça (Por)

127 - Pablo Guerrero (Esp)

Diretor desportivo: José Santos (Por)

Euskadi (Esp)

131 - Txomin Juaristi (Esp)

132 - Ibai Azurmendi (Esp)

133 - Antonio Jesús Soto (Esp)

134 - Unai Quadrado (Esp)

135 - Diego Lopez (Esp)

136 - Gotzon Martin (Esp)

137 - Peio Goikoetxea (Esp)

Diretor desportivo: Jorge Azanza (Esp)

Vito-Feirense (Por)

141 - João Matias (Por)

142 - Bjorn Thurau (Ale)

143 - Jesús del Pino (Esp)

144 - Óscar Pelegri (Esp)

145 - João Barbosa (Por)

146 - Raúl Rico (Esp)

147 - Filipe Cardoso (Por)

Diretor desportivo: Joaquim Andrade (Por)

Oliveirense-InOutBuild (Por)

151 - Josu Zabala (Esp)

152 - Venceslau Fernandes (Por)

153 - Rafael Lourenço (Por)

154 - Pedro Miguel Lopes (Por)

155 - Pedro José Lopes (Por)

156 - Fábio Costa (Por)

157 - Juan Filipe Osorio (Col)

Diretor desportivo: Manuel Correia (Por)

Bai Sicasal Petro de Luanda

161 - Dário António (Ang)

162 - Bruno Araújo (Ang)

163 - Guillaume Almeida (Por)

164 - Micael Isidoro (Por)

165 - Gabriel Cole (Ang)

166 - Cruz Tuto (Ang)

167 - Diogo Duarte (Por)

Diretor desportivo: Carlos Araújo (Ang)

LA Alumínios

171 - António Barbio (Por)

172 - Gonçalo Leaça (Por)

173 - Emanuel Duarte (Por)

174 - David Ribeiro (Por)

175 - Fábio Oliveira (Por)

176 - André Ramalho (Por)

177 - Marvin Scheulen (Por)

Diretor desportivo: Hernâni Broco (Por)

Miranda-Mortágua (Por)

181 - Daniel Freitas (Por)

182 - Hugo Sancho (Por)

183 - Gaspar Gonçalves (Por)

184 - Sergio Vega (Esp)

185 - Jesús Nanclares (Esp)

186 - Leangel Linarez (Ven)

187 - Cristian Mota (Esp)

Diretor desportivo: Pedro Silva (Por)