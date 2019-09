Pedro Caixinha abandona Cruz Azul

Funchal,23-09-2012 Nacional recebeu esta tarde o Paços de Ferreira no estádio da Madeira em desafio da I Liga referente á 4ª jornada Pedro Caixinha treinador do Nacional da Madeira Helder Santos / AsPress © Helder Santos / AsPress

O técnico Pedro Caixinha deixou o comando técnico do Cruz Azul, anunciou esta segunda-feira o clube mexicano.



O treinador português estava no comando técnico do emblema da Cidade do México desde 2017.

Nesta temporada, Pedro Caixinha somou uma série de maus resultados, com apenas duas vitórias em oito jogos, o que ditou o afastamento do treinador.

"Agradecemos a Caixinha, assim como ao seu corpo técnico, pelo trabalho, compromisso e esforço durante a sua gestão, desejando-lhe os maiores êxitos para projetos futuros", lê-se numa nota publicada no site do Cruz Azul.