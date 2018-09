O detentor do recorde português do triplo salto, o cubano naturalizado Pedro Pichardo, venceu, esta sexta-feira, o "Meeting"de Bruxelas da Liga Diamante, com o campeão europeu Nelson Évora a ficar no oitavo e último lugar.

Pichardo conseguiu a vitória ao quarto salto, registando 17,49 metros, ainda assim distante dos 17,95 com que estabeleceu um novo recorde nacional e aquela que é, até ao momento, a melhor marca mundial do ano.

O recorde nacional tinha sido estabelecido na primeira vitória do atleta, a competir por Portugal desde dezembro de 2017, na Liga Diamante, em Doha (capital do Qatar), no primeiro evento da temporada 2018.

Atrás do atleta do Benfica ficaram os norte-americanos Christian Taylor, que, depois de vencer os últimos três eventos, foi segundo com 17,31 metros, e Donald Scott, terceiro com 17,25 metros.

Por seu lado, Nelson Évora, campeão olímpico em Pequim, em 2008, e que recentemente se sagrou campeão europeu , em Berlim, só conseguiu um salto válido.

Ao terceiro ensaio, o atleta do Sporting registou 15,86 metros, a única marca abaixo dos 16, e ficou com o oitavo e último lugar da prova da Liga Diamante.