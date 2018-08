Pela primeira vez Portugal tem um atleta na final dos 400 metros em Europeus

O atleta português Ricardo dos Santos apurou-se, esta quarta-feira, para a final dos 400 metros dos Europeus de atletismo de Berlim, ao passar as semifinais com o sétimo tempo, de 45,14 segundos, novo recorde nacional. O antigo recorde tinha sido estabelecido pelo mesmo atleta, esta terça-feira, nas eliminatórias, ao conseguir o registo de 45,55 segundos, mais 41 centésimos de segundo do que agora.



Esta é a primeira vez que Portugal tem um atleta na final dos 400 metros em campeonatos europeus.

Ricardo dos Santos foi terceiro classificado na primeira semifinal (apuravam-se diretamente os dois primeiros de cada série, mais os dois melhores tempos seguintes), pelo que o atleta luso teve de aguardar pelo desfecho das restantes séries.



Na segunda semifinal, o tempo do terceiro classificado foi superior ao registado por Ricardo dos Santos, enquanto, na terceira, apenas um atleta conseguiu melhor, pelo que o corredor luso seguiu em frente com o sétimo tempo.



A final da prova está agendada para sexta-feira, às 19h05 de Lisboa.